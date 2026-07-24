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Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября
Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Въезд без виз на территорию Черногории для граждан России и Белоруссии будет доступен до 31 октября текущего года. Об этом сказано в поправках к положению о визовом режиме, утвержденных правительством республики.

Въезд без виз на территорию Черногории для граждан России и Белоруссии будет доступен до 31 октября текущего года. Об этом сказано в поправках к положению о визовом режиме, утвержденных правительством республики.

"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключенными международными соглашениями о взаимном передвижении граждан въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного уполномоченными органами этих государств", - следует из документа, распространенного пресс-службой кабмина.

Ранее черногорские власти не раз заявляли о том, что в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для присоединения к сообществу они будут вынуждены ввести визовый режим с Россией.

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Теги:
#черногория
#визы
#въезд
#россия
#белоруссия
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