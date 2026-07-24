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Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink
Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому миллиардеру Илону Маску отключить спутниковую сеть Starlink на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому миллиардеру Илону Маску отключить спутниковую сеть Starlink на Украине.

Некоторое время назад Маск отметил, что его "очень раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска".

"Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали", - указала Захарова в Telegram-канале.

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Теги:
#конфликт
#захарова
#маск
#отключение
#starlink
#украина
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