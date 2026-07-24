Ван И: Китай будет следовать по пути развития стратегического партнерства с Россией

Китай намерен продолжать идти по пути развития стратегического партнерства с Россией. На этом акцентировал внимание глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС.

Китай намерен продолжать идти по пути развития стратегического партнерства с Россией. На этом акцентировал внимание глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС.

По его словам, нынешняя "глобальная обстановка требует ответа на вопрос о том, куда движется мир". "Наш ответ решительный - будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития, а также по пути всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия. Будем также прилагать усилия для расширения наших связей", - отметил Ван И.

Вместе с тем он пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.