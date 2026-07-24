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В Кирове жертвами атаки на предприятие стали шесть человек
В Кирове жертвами атаки на предприятие стали шесть человек В Кирове жертвами атаки на предприятие стали шесть человек

В Кирове из-за ракетной атаки на одно из предприятий шесть человек погибли, еще 26 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Александр Соколов в "Максе".

В Кирове из-за ракетной атаки на одно из предприятий шесть человек погибли, еще 26 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Александр Соколов в "Максе".

Глава региона выразил соболезнования близким и родным погибших. По его словам, всем семьям власти окажут поддержку. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь - "от госпитализации до амбулаторного лечения", указал Соколов.

Он уточнил, что специалисты потушили пожар, возникший на предприятии. Кроме того, были восстановлены подача электричества и водоснабжение. Обследуются близлежащие жилые дома.

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Теги:
#атака
#погибшие
#киров
#предприятие
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