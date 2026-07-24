В Кирове из-за ракетной атаки на одно из предприятий шесть человек погибли, еще 26 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Александр Соколов в "Максе".
Японский премьер теряет популярность
24 июля 2026 / 11:45
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
24 июля 2026 / 11:12
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
24 июля 2026 / 11:07
Общество
В Кирове жертвами атаки на предприятие стали шесть человек
24 июля 2026 / 19:30
© Александр Демьянчук/ ТАСС, архив
В Кирове из-за ракетной атаки на одно из предприятий шесть человек погибли, еще 26 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Александр Соколов в "Максе".
Глава региона выразил соболезнования близким и родным погибших. По его словам, всем семьям власти окажут поддержку. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь - "от госпитализации до амбулаторного лечения", указал Соколов.
Он уточнил, что специалисты потушили пожар, возникший на предприятии. Кроме того, были восстановлены подача электричества и водоснабжение. Обследуются близлежащие жилые дома.
Теги:
Также по теме:
24.07.2026 12:30KIRO7: в штате Вашингтон потерпел крушение самолет с 10 людьми
23.07.2026 18:47В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет
22.07.2026 18:59В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20
22.07.2026 17:30BFMTV: предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции
22.07.2026 12:14Суд по существу по делу Мадуро может начаться летом 2027 года
16.07.2026 15:30В Брянской области жертвами атаки ВСУ стали девочка и ее бабушка
16.07.2026 11:39Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако
Актуально