Путин после Иркутска намерен посетить Омск

Президент России Владимир Путин после Иркутска посетит в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Президент России Владимир Путин после Иркутска посетит в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года.

В пятницу Путин прибыл на Иркутский авиационный завод. Песков отметил, что поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое ранее состоялось в Подмосковье.

"В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном", - указал он.