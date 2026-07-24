Президент России Владимир Путин после Иркутска посетит в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
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Политика
Путин после Иркутска намерен посетить Омск
24 июля 2026 / 19:44
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Президент России Владимир Путин после Иркутска посетит в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года.
В пятницу Путин прибыл на Иркутский авиационный завод. Песков отметил, что поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое ранее состоялось в Подмосковье.
"В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном", - указал он.
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