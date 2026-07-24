Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил об уходе в отставку, сообщает портал bdnews24.
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Политика
Президент Бангладеш объявил об отставке
24 июля 2026 / 19:58
© REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain/ТАСС
Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил об уходе в отставку, сообщает портал bdnews24.
"Я болен, поэтому все кончено", - указал политик.
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