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Политика
Президент Бангладеш объявил об отставке
Президент Бангладеш объявил об отставке Президент Бангладеш объявил об отставке

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил об уходе в отставку, сообщает портал bdnews24.

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил об уходе в отставку, сообщает портал bdnews24.

"Я болен, поэтому все кончено", - указал политик.

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Теги:
#отставка
#бангладеш
#президент
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