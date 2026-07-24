Банковский сектор в России смог адаптироваться к санкциям. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
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Экономика
Набиуллина: банковский сектор России адаптировался к санкциям
24 июля 2026 / 20:16
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Банковский сектор в России смог адаптироваться к санкциям. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Российский банковский сектор уже несколько лет живет в условиях санкций, и значительная часть банков находится под санкциями. И в общем-то, все банки, которые и не были под санкциями, готовы к такому развитию событий. И мы исходим из того, что как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому приспособятся. Тем более у банковского сектора есть достаточно большой запас прочности и капитала, поэтому здесь не видим каких-то существенных проблем", - отметила она.
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