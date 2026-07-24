Фицо заявил, что Словакия "не была и не будет" в "коалиции желающих"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна "не была, не является и не будет" членом "коалиции желающих".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна "не была, не является и не будет" членом "коалиции желающих".

"Словакия не была, не является и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает войну на Украине", - указал он в Facebook (запрещен в РФ). Фицо отметил, что "не участвовал ни в одном заседании этого военного клуба".

Он указал, что в связи с создавшейся ситуацией провел разговор с послом Франции в Словакии. Дипломат заверил главу словацкого правительства, что речь идет о недоразумении и диппредставительство подтвердит это публично. Фицо также обратил внимание, что Словакия не предоставляет военную поддержку Украине и оказывает этой стране исключительно гуманитарную помощь.

Сообщение о том, что Словакия якобы присоединилась к "коалиции желающих", разместил 23 июля новостной портал euBrief, связанный с сайтом Euractive. Портал ссылался на информацию, полученную от посольства Франции в Словакии.

"Коалиция желающих" - неформальное объединение государств, преимущественно европейских, для помощи Украине. Создание коалиции было провозглашено весной 2025 года. Инициатива объединяет более 30 стран, готовых предоставить Киеву военную и материально-техническую помощь.