ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 71%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71,1%.

"По результатам комбинированного метода опроса россиян показатель одобрения деятельности главы государства с 13 по 19 июля 2026 года составил 65,3%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% участников опроса", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 43,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 43,2% опрошенных. О доверии Мишустину заявили 53,1% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 23%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,6%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,7%, КПРФ - 11,9%, ЛДПР - 9,6%, "Справедливой России" - 5,4%, "Новых людей" - 10,5%.

Опрос проводился в период с 13 по 19 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.