Песков: Россия принимает во внимание, что США продолжают накачивать Украину вооружениями

Россия принимает во внимание то, что Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Россия принимает во внимание то, что Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

"Мы учитываем, мы принимаем во внимание, что США продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил", - указал представитель Кремля.

Он также отметил, что достижение целей военными средствами не предпочтительный путь, но в отсутствие перспектив мирных переговоров Россия будет идти до полной победы в специальной военной операции.

"Мы же продолжаем нашу спецоперацию. То есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив - мы будем идти до полной победы", - подчеркнул Песков.