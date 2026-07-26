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Политика
Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии
Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах в стране и при таком развитии событий может занять пост премьера.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах в стране и при таком развитии событий может занять пост премьера.

"Я рассчитываю, что в любом случае мы сможем победить на парламентских выборах и что я смогу стать кандидатом в премьер-министры, если партия примет такое решение и если я сам буду готов к этому", - отметил политик в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Ранее Вучич заявил, что он держит свое слово и в сентябре или начале октября назначит дату внеочередных парламентских выборов в стране. Он уточнил, что голосование по поводу избрания нового состава Народной скупщины (парламента) страны пройдет в октябре или ноябре, а президентские выборы проведут несколько позже.

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Теги:
#премьер
#победа
#правящая партия
#вучич
#сербия
#вучич
#сербия
#премьер
#победа
#правящая партия
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