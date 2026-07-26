Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах в стране и при таком развитии событий может занять пост премьера.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах в стране и при таком развитии событий может занять пост премьера.

"Я рассчитываю, что в любом случае мы сможем победить на парламентских выборах и что я смогу стать кандидатом в премьер-министры, если партия примет такое решение и если я сам буду готов к этому", - отметил политик в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Ранее Вучич заявил, что он держит свое слово и в сентябре или начале октября назначит дату внеочередных парламентских выборов в стране. Он уточнил, что голосование по поводу избрания нового состава Народной скупщины (парламента) страны пройдет в октябре или ноябре, а президентские выборы проведут несколько позже.