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Матвиенко: Донбасс после выборов завершит интеграцию в политическую систему РФ
Матвиенко: Донбасс после выборов завершит интеграцию в политическую систему РФ Матвиенко: Донбасс после выборов завершит интеграцию в политическую систему РФ

Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах завершит интеграцию этих территорий в политическую систему России. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах завершит интеграцию этих территорий в политическую систему России. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

"В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных и местных депутатов. Впервые своих представителей в Госдуме изберут жители воссоединенных исторических регионов. Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новороссии и Донбасса в политическую систему Российской Федерации", - указала она.

Матвиенко также выразила благодарность депутатам Государственной думы восьмого созыва за совместную работу и конструктивное взаимодействие.

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#матвиенко
#выборы
#донбасс
#рф
#политическая система
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