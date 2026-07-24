Матвиенко: Донбасс после выборов завершит интеграцию в политическую систему РФ

Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах завершит интеграцию этих территорий в политическую систему России. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах завершит интеграцию этих территорий в политическую систему России. На это обратила внимание председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

"В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных и местных депутатов. Впервые своих представителей в Госдуме изберут жители воссоединенных исторических регионов. Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новороссии и Донбасса в политическую систему Российской Федерации", - указала она.

Матвиенко также выразила благодарность депутатам Государственной думы восьмого созыва за совместную работу и конструктивное взаимодействие.