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Политика
Трамп считает, что КНР и РФ не помогают оружием Ирану
Трамп считает, что КНР и РФ не помогают оружием Ирану Трамп считает, что КНР и РФ не помогают оружием Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай и Россия не оказывают Ирану военную поддержку.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай и Россия не оказывают Ирану военную поддержку.

"Две крупные страны, о которых люди часто упоминают в контексте Ирана, на мой взгляд, не принимают участия в военной поддержке Тегерана", - указал он в Truth Соц. сети, комментируя положение дел вокруг Ирана. "Если бы они это делали, это было бы очень плохо для них. Разумеется, не отвечало бы всем их интересам", - считает американский лидер.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в том, что "ни при каких обстоятельствах" не даст согласие на передачу или продажу вооружений Ирану. "И это заявление касалось в том числе китайских компаний", - сказал Трамп, подчеркнув, что верит китайскому руководителю на слово. "И я тоже делаю ему очень большие одолжения", - полагает глава Белого дома.

"Схожим образом президент России Владимир Путин, несмотря на ужасную войну на Украине, заявил мне, что не продавал бы вооружения Ирану", - добавил он. "Путин понимает, что я продаю вооружения не Киеву, а государствам НАТО. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления", - утверждал президент США.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, что Москва хочет прекращения конфликта в Ормузском проливе и не снабжает Иран вооружением. По его словам, слухи об этом уже просто "неловко слышать".

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