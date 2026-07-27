Объявление русских на Украине нетитульной нацией - это бред собачий. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими ВМФ в минувшее воскресенье.

Объявление русских на Украине нетитульной нацией - это бред собачий. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими ВМФ в минувшее воскресенье.

"Сочли нужным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли официальное решение, что русские на Украине - это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну Бог с ними", - сказал глава государства, комментируя позицию Киева.