Объявление русских на Украине нетитульной нацией - это бред собачий. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими ВМФ в минувшее воскресенье.
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Политика
Путин: объявление русских нетитульной нацией на Украине - это "бред собачий"
27 июля 2026 / 10:19
© Петр Ковалев/ ТАСС
Объявление русских на Украине нетитульной нацией - это бред собачий. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими ВМФ в минувшее воскресенье.
"Сочли нужным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли официальное решение, что русские на Украине - это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну Бог с ними", - сказал глава государства, комментируя позицию Киева.
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