Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года в отношениях с Россией была открыта новая страница.
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Безопасность
Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз
27 июля 2026 / 10:37
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года в отношениях с Россией была открыта новая страница.
"Между Сирией и Россией существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло", - указал он.
Вместе с тем политик обратил внимание, что "обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на нынешнем этапе не завершено".
31 марта аш-Шараа заявил, что реализуется комплекс мероприятий по постепенному "переоборудованию российских баз в учебные центры для сирийской армии".
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