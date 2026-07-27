Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года в отношениях с Россией была открыта новая страница.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera отметил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года в отношениях с Россией была открыта новая страница.

"Между Сирией и Россией существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло", - указал он.

Вместе с тем политик обратил внимание, что "обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на нынешнем этапе не завершено".

31 марта аш-Шараа заявил, что реализуется комплекс мероприятий по постепенному "переоборудованию российских баз в учебные центры для сирийской армии".