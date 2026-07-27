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Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы

Соединенные Штаты и Великобритания планируют провести конференцию высокого уровня для рассмотрения вопроса о возможности создания коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил в пятницу портал Axios.

Соединенные Штаты и Великобритания планируют провести конференцию высокого уровня для рассмотрения вопроса о возможности создания коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил в пятницу портал Axios.

Ссылаясь на двух европейских дипломатов и два других неназванных источника, он уточнил, что это совещание предполагается провести на следующей неделе в Лондоне. Его точная дата и повестка пока не определены. Не исключено участие главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэна Кейна, а также других западных министров обороны и военачальников, говорится в публикации. "Американцы ищут выход, и им нужна наша помощь", - сказал порталу европейский дипломат.

По свидетельству Axios, США хотят развития дискуссий, которые Великобритания и Франция провели с рядом других стран о возможности формирования многосторонней коалиции по Ормузскому проливу. США выступают за то, чтобы союзники и партнеры направили в Ормузский пролив минные тральщики и другие силы и средства. Между тем партнеры Вашингтона ставят одним из ключевых условий участия в такого рода деятельности завершение боевых действий в Ормузском проливе.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на оценки консалтинговой компании Baringa Партнеры, сообщает, что Великобритании и странам Европы грозит сокращение ВВП по итогам года, если Ормузский пролив не возобновит полноценную работу до октября.  

По мнению аналитиков, если из-за нового витка конфликта США и Ирана судоходство в Ормузском проливе останется ограниченным еще два месяца, то это приведет к такому скачку цен на нефть и газ, которого будет достаточно, чтобы по итогам года ВВП Британии и Европы оказались в минусе. "Европейские импортеры сейчас вынуждены выходить на рынок и покупать газ и платить за него цену, которую они не были готовы платить раньше. В противном случае мы все замерзнем зимой", - цитирует агентство исследователя Baringa Партнеры Капсиана Конрана.

По данным агентства, Катар, который до войны США и Израиля против Ирана был второй страной в мире по экспорту СПГ, планирует в ближайшее время предупредить европейских клиентов, что ситуация форс-мажора с экспортом газа продлится до середины октября. В результате у Европы не будет никаких шансов восполнить дефицит топлива в подземных газохранилищах за счет импорта из Катара, пишет агентство.

Экономист, частный портфельный управляющий Роман Андреев указывает, что «для мировой экономики все выглядит весьма и весьма печально. Если ситуация в Ормузском проливе будет продолжать оставаться такой же накаленной и к ней добавиться Красное море, то практически все пути с Ближнего Востока будут заморожены. Останутся только сухопутные трубопроводы, но они тоже в основном контролируются Ираном и его сателлитами. Все это приведет к росту цен на нефть. Пока «бумажная» нефть торгуется ниже котировок потому, что Америка прилагает все усилия, чтобы не давать им расти. Но в случае присоединения к блокаде хуситов, что уже происходит, цены на нефть продолжат свой рост, а они выросли достаточно прилично с 70 долларов до 100 долларов за баррель уже. Рост будет и дальше, и цены могут подскочить до 150-170 долларов, а «бумажная» нефть может их догнать в случае катастрофической ситуации. Американцы наверняка и с хуситами будут пытаться договориться, чтобы они Красное море не перекрывали. Но в худшем прогнозе цена «бумажной» нефти дойдет до 140 долларов, а реальная нефть уже уйдет за 200 долларов за баррель».

Экс перт также отметил, что на этом фоне «пока российская нефть блокируется санкциями достаточно серьезно. Но в случае усугубления ситуации, США снова продлят лицензию на покупку российской нефти, и снимут временно санкции, как это уже было в самом жарком периоде ситуации в Персидском проливе. Если Россия сможет продать за это время достаточно большое количество нефти, то для российской экономики это будет весьма и весьма неплохо. Последние данные показали снижение нефтегазовых доходов примерно на 23%, и я очень надеюсь, что вот это окно возможностей, которое появляется сейчас, даст возможность России продать гораздо больше и в принципе снова увеличить нефтегазовые доходы».                  

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Теги:
#ормуз
#европа
#блокада
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