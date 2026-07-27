NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп допускает три варианта развития ситуации в войне с Ираном. Об этом пишет газета The New York Times .

Президент США Дональд Трамп допускает три варианта развития ситуации в войне с Ираном. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, это военная эскалация; экономические репрессии против Ирана путем применения новых санкций; объявление победы США в войне и выход из конфликта. "В последние три недели каждый из вариантов обсуждался на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, военным министром США Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - указывается материале.

Отмечается, что за пять месяцев конфликта Соединенным Штатам так и не удалось достичь своих целей, в том числе смены руководства Ирана путем использования "подавляющей военной мощи".

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. Американские ВС впервые с момента подписания сторонами меморандума нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики, якобы реагируя на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

В качестве ответа Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.