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Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине

Интенсификация украинских ударов по России связана с тем, что Зеленский направляется с визитом в США. Несколько дней он проводит встречи с различными политиками, запланирована и встреча с Трампом. Киевскому лидеру нужно будет показывать свежие картинки того, как горят российские склады, НПЗ и т.п. Это такой успешный фон, который, по замыслу украинцев, должен сопровождать визит.

Интенсификация украинских ударов по России связана с тем, что Зеленский направляется с визитом в США. Несколько дней он проводит встречи с различными политиками, запланирована и встреча с Трампом. Киевскому лидеру нужно будет показывать свежие картинки того, как горят российские склады, НПЗ и т.п. Это такой успешный фон, который, по замыслу украинцев, должен сопровождать визит.

В этой ситуации Россия должна использовать все возможности для минимизации ущерба от ударов с воздуха. Одна из таких возможностей – максимально усложнить внешние поставки на Украину оружия и его компонентов.

Одна задача в этом направлении уже решена – черноморские порты Украины практически заблокированы. Сами владельцы судов отказываются туда заходить, поскольку это стало очень опасным.

Теперь для России целью номер один должны стать транспортные узлы, связывающие Украину с Польшей и Румынией. Оружие будет поставляться Украине теперь через эти логистические хабы. Важной целью остаются и мосты, связывающие правый и левый берега Днепра. Такая блокада заметно сократит поставки на Украину беспилотников и крылатых ракет. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cb61a4e7ce3755a5154c88c441aefdb6/

 

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Теги:
#поставки
#оружие
#украина
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