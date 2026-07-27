В Польше заявили, что Украина не войдет в Евросоюз "с Бандерой на флаге"

Украину под бандеровским флагом не примут в состав Европейского союза. На этом акцентировал внимание глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

Украину под бандеровским флагом не примут в состав Европейского союза. На этом акцентировал внимание глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

По его словам, "Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге". "Этот вопрос очень понятный - нельзя строить европейскую общность на истории, которая чужда сообществу", - указал Косиняк-Камыш.

Вместе с тем он отметил, что самыми трудными для Киева в переговорах о членстве в ЕС станут положения по борьбе с коррупцией. "Я думаю, нам предстоят годы переговоров с Украиной о вступлении в ЕС", - сказал министр.

Очередное обострение отношений Украины и Польши началось в свете продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В мае Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Кроме того, он присвоил имя "героев УПА" одному из подразделений Вооруженный сил Украины (ВСУ).

Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ отобрал у Зеленского высшую награду Польши - орден Белого орла.