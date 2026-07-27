Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой

Россия стоит на защите своей независимости и отстаивает право быть свободной от посягательств коллективного Запада. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Россия стоит на защите своей независимости и отстаивает право быть свободной от посягательств коллективного Запада. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Только у суверенного государства есть будущее. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, применяя против России санкции", - отметил председатель палаты парламента.

По его словам, число антироссийских санкций составило более 32 тыс. "Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены", - подчеркнул он.