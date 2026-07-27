Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июля 2026 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
27/07
78.0308
EUR
27/07
88.8927
Новости часа
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
Москва
27 июля 2026 / 15:10
Котировки
USD
27/07
currency
78.0308
0.0000
EUR
27/07
currency
88.8927
0.0000
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 27 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 27 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,4% и торговались на уровне 2 156,8 и 870,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю вырос на 5,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,5375 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 175,86 пунктов (+0,48%), индекс РТС находился на уровне 878,43 пункта (+0,48%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,5395 рубля (+6,05 копейки).

  • new_top
Теги:
#рост
#торги
#россия
#рынок акций
Также по теме:
24.07.2026 18:31
Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
24.07.2026 17:31
Линекер и другие британские миллионеры призвали увеличить для них налоги
24.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 17:27
Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101
23.07.2026 14:30
Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м
23.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 10:59
Цена нефти Brent впервые с 8 июня превышала $96 за баррель
22.07.2026 19:58
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
22.07.2026 19:15
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
22.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
12:59
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
12:43
В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет
12:31
Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР
12:14
Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
11:41
Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой
11:19
В Польше заявили, что Украина не войдет в Евросоюз "с Бандерой на флаге"
10:59
NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном
10:37
Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО