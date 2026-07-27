Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 27 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,4% и торговались на уровне 2 156,8 и 870,73 пункта соответственно. Курс юаня к рублю вырос на 5,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,5375 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 175,86 пунктов (+0,48%), индекс РТС находился на уровне 878,43 пункта (+0,48%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,5395 рубля (+6,05 копейки).