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Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок
Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения с Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения с Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

У профилактория ЦПК космонавтов, которых сопровождал Герой России и командир отряда космонавтов Олег Кононенко, встречали родственники и официальные лица. 

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" совершил посадку в Казахстане в воскресенье в 13:27 мск. Экипаж отправился на МКС в ноябре прошлого года. Продолжительность его работы составила 241 день.

Микаев и Кудь-Сверчков выполнили один выход в открытый космос, в ходе которого была установлена аппаратура прибора "Солнце-терагерц" и демонтирована кассета эксперимента "Экран-М" на модуле "Наука". Космонавты также забрали контейнер эксперимента "Биориск" с модуля "Поиск".

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Теги:
#мкс
#экипаж
#звездный городок
#союз мс-28
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