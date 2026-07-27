Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения с Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС .

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения с Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

У профилактория ЦПК космонавтов, которых сопровождал Герой России и командир отряда космонавтов Олег Кононенко, встречали родственники и официальные лица.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" совершил посадку в Казахстане в воскресенье в 13:27 мск. Экипаж отправился на МКС в ноябре прошлого года. Продолжительность его работы составила 241 день.

Микаев и Кудь-Сверчков выполнили один выход в открытый космос, в ходе которого была установлена аппаратура прибора "Солнце-терагерц" и демонтирована кассета эксперимента "Экран-М" на модуле "Наука". Космонавты также забрали контейнер эксперимента "Биориск" с модуля "Поиск".