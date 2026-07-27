Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июля 2026 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
27/07
78.0308
EUR
27/07
88.8927
Новости часа
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
Москва
27 июля 2026 / 15:10
Котировки
USD
27/07
currency
78.0308
0.0000
EUR
27/07
currency
88.8927
0.0000
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Казахстан / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля в ходе открытой части переговоров в Омске с президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил «заморозить конфликт между Украиной и Россией и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля в ходе открытой части переговоров в Омске с президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил «заморозить конфликт между Украиной и Россией и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0».

Казахстанский лидер заявил (цитата по официальному сайту Кремля): «Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них Вас информировал по телефону, из Европы, из Соединённых Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

(…)

Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира.

(…)

Что касается позиции Казахстана в отношении России – не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах между прочим, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было.

Поблагодарив своего казахстанского коллегу, Владимир Путин в свою очередь заявил: «Что касается украинского направления, я Вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 26 июля в соцсети X охарактеризовал предложение казахстанского лидера как «реалистичное, своевременное и мудрое». 

На 28 июля намечена встреча в Вашингтоне президентов Украины и США.

«Как таковая заморозка невозможна. <...> Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 июля, реагируя на предложение Токаева. Представитель Кремля также отметил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения, напомнив, что условия для остановки боев были изложены президентом РФ два года назад.

Он таким образом повторил позицию, неоднократно озвученную официально в 2023, 2024, и 2025 годах.

Цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента. «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"»,— написал министр иностранных дле России Сергей Лавров в июне нынешнего года в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что заявление Токаева «это попытка уже в публичной плоскости призвать именно Россию к остановке боевых действий. Но тогда возникает вопрос, а чей союзник Токаев? И на этот вопрос ответ придется давать неизбежно. Понятно, что удары Украины и ее союзников по экспортной казахской инфраструктуре – это серьезнейшая проблема для Казахстана, для наполнения бюджета страны за счет экспорта. Но известно, что Казахстан по непубличным каналам пытается говорить с европейцами и, вероятно, с Киевом, а также с американцами, и не получает от них никакого вменяемого ответа.  Поэтому выходит в публичную плоскость, апеллируя, как мне кажется, в первую очередь к России. Но это очень странная позиция и во многом - крик отчаяния Астаны. Надо скорее бить в набат в ООН, в других международных организациях и указывать на откровенно террористический характер войны, которую ведет Украина».  

Эксперт отмечает, что «это заявление никак не вписывается в общую канву развития ситуации на Украине и через какое-то время канет в лету. А разрешение этого вопроса простым и легким не окажется».      

  • new_top
Теги:
#токаев
#заявление
#украина
#украина
#токаев
#заявление
Также по теме:
22.04.2026 09:33
Путин: в победе РФ уже "никто не сомневается, и враг тоже"
04.08.2025 21:22
Украина предлагает Токио совместное производство дронов
14.04.2025 16:09
Зеленский признал, что у ВСУ нет ресурса для возвращения утраченных территорий
26.03.2025 16:51
Зеленский заявил, что на Украине не хватает финансирования на ВСУ
20.03.2025 11:55
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
17.03.2025 20:11
Германия предоставила Украине очередной пакет помощи
11.03.2025 19:40
Генсек НАТО поддержал позицию Трампа по Украине
06.03.2025 20:43
Шольц считает, что Украина не сможет укрепить армию собственными силами
05.03.2025 22:55
США намерены пересмотреть выделение средств на помощь Украине
05.03.2025 20:42
Захарова отметила, что мировые деятели избавляются от фотокомпромата с Зеленским
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
12:59
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
12:43
В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет
12:31
Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР
12:14
Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
11:41
Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой
11:19
В Польше заявили, что Украина не войдет в Евросоюз "с Бандерой на флаге"
10:59
NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном
10:37
Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО