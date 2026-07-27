Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля в ходе открытой части переговоров в Омске с президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил «заморозить конфликт между Украиной и Россией и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля в ходе открытой части переговоров в Омске с президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана предложил «заморозить конфликт между Украиной и Россией и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0».

Казахстанский лидер заявил (цитата по официальному сайту Кремля): «Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них Вас информировал по телефону, из Европы, из Соединённых Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

(…)

Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира.

(…)

Что касается позиции Казахстана в отношении России – не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах между прочим, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было.

Поблагодарив своего казахстанского коллегу, Владимир Путин в свою очередь заявил: «Что касается украинского направления, я Вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 26 июля в соцсети X охарактеризовал предложение казахстанского лидера как «реалистичное, своевременное и мудрое».

На 28 июля намечена встреча в Вашингтоне президентов Украины и США.

«Как таковая заморозка невозможна. <...> Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 июля, реагируя на предложение Токаева. Представитель Кремля также отметил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения, напомнив, что условия для остановки боев были изложены президентом РФ два года назад.

Он таким образом повторил позицию, неоднократно озвученную официально в 2023, 2024, и 2025 годах.

Цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента. «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"»,— написал министр иностранных дле России Сергей Лавров в июне нынешнего года в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что заявление Токаева «это попытка уже в публичной плоскости призвать именно Россию к остановке боевых действий. Но тогда возникает вопрос, а чей союзник Токаев? И на этот вопрос ответ придется давать неизбежно. Понятно, что удары Украины и ее союзников по экспортной казахской инфраструктуре – это серьезнейшая проблема для Казахстана, для наполнения бюджета страны за счет экспорта. Но известно, что Казахстан по непубличным каналам пытается говорить с европейцами и, вероятно, с Киевом, а также с американцами, и не получает от них никакого вменяемого ответа. Поэтому выходит в публичную плоскость, апеллируя, как мне кажется, в первую очередь к России. Но это очень странная позиция и во многом - крик отчаяния Астаны. Надо скорее бить в набат в ООН, в других международных организациях и указывать на откровенно террористический характер войны, которую ведет Украина».

Эксперт отмечает, что «это заявление никак не вписывается в общую канву развития ситуации на Украине и через какое-то время канет в лету. А разрешение этого вопроса простым и легким не окажется».