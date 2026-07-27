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Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР
Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР

Статус КНДР в качестве ядерного государства является окончательным и необратимым. Такое заявление сделала Ким Ё Чжон - заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Статус КНДР в качестве ядерного государства является окончательным и необратимым. Такое заявление сделала Ким Ё Чжон - заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Статус КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами, окончателен и необратим. Ядерная мощь КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей паузы", - указала она.

Заявление прозвучало в ответ на документ председателя Регионального форума АСЕАН, в котором содержался призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Ё Чжон подвергла жесткой критике позицию форума и отвергла ее.

По ее словам, отраженный в конституции статус КНДР как ядерного государства невозможно изменить "одной бумагой, не имеющей никакого юридически обязательного характера". Заведующая отделом ЦК ТПК охарктеризовала приверженность США и их сателлитов денуклеаризации Корейского полуострова как "поражение стратегического мышления", подчеркнув, что эта концепция давно утратила смысл во всех отношениях.

"Ядерные силы сдерживания является надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты государственной власти", - заключила она.

Региональный форум АСЕАН является площадкой для обсуждения вопросов политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В его работе принимают участие страны АСЕАН и государства-партнеры.

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Теги:
#ким чен ын
#ядерный статус
#кндр
#сестра
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