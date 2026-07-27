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Политика
В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет
В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили повысить до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина защищена от увольнения по инициативе работодателя. Соответствующая инициатива направлена на отзыв в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили повысить до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина защищена от увольнения по инициативе работодателя. Соответствующая инициатива направлена на отзыв в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Предлагается внесение изменений в статью 261 Трудового кодекса РФ. Согласно действующему законодательству работодатель не вправе по своей инициативе уволить женщину с ребенком до трех лет, одинокую мать ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет, а также других лиц, воспитывающих таких детей без матери. 

Проектом закона предлагается увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. Вместе с тем предлагается повысить с 14 до 16 лет возраст детей в многодетной семье, при котором применяется такая гарантия. 

Отмечается, что период до достижения ребенком трех лет обычно совпадает с отпуском по уходу за ребенком, поэтому действующая гарантия в отношении работающих женщин применяется ограниченно. При этом наиболее сложным для семьи является период дошкольного детства и начала обучения в школе, когда ребенок нуждается в повышенном внимании.

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Теги:
#женщины
#увольнение
#защита
#гд
#дети
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