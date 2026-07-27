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Новый поворот в американо-турецком военном сотрудничестве
Вашингтон отказал Турции в поставках истребителей F-35
Новый поворот в американо-турецком военном сотрудничестве Новый поворот в американо-турецком военном сотрудничестве

Юрий Веселов, военный обозреватель

Юрий Веселов, военный обозреватель

США отказали Турции в снятии санкции на поставку истребителей пятого поколения. Неизвестной остается проблема участия американского авиапрома в модернизации устаревших турецких самолетов F-16    

На состоявшейся в Анкаре на полях саммита НАТО встрече с Реджепом Эрдоганом Дональд Трамп согласился с целесообразностью отменить введенные в 2019 году часть санкций против Турции, восстановив ее участие в программе производства истребителей F-35 пятого поколения. Вместе с тем буквально на следующий день после возвращения из турецкой столицы президента США в Вашингтон госдепартамент направил в Палату представителей конгресса письменное уведомление о том, что «Турция по-прежнему не соответствует юридическим требованиям (США) для возобновления участия в программе истребителей F-35».

А как все замечательно складывалось накануне и в ходе американо-турецкой встречи!

По словам американского «миротворца», у него вообще не было желания лететь в Анкару на переговоры с руководителями европейских стран НАТО. Трамп заявил, что его поездка связана исключительно с желанием встретиться с Эрдоганом, а на личной встрече с ним подчеркнул: «Турция во многих отношениях была гораздо более лояльной, чем другие страны, которые, как мы думали, должны быть лояльными». И вообще «при этом президенте Турция стала очень мощным государством в военном отношении… С ними нужно считаться», - добавил американец.

Конечно, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».

Трампа у трапа самолета лично встречал Эрдоган, после чего они в одном автомобиле в сопровождении по-восточному помпезного конно-мотоциклетного эскорта вместе доехали до отведенной американскому гостю резиденции. По-видимому, в надежде на благосклонность янки в решении некоторых турецких проблем.

А проблема остается старой – судьба закупленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400. Это оружие, поставленное на вооружение турецкой армии в 2020 году, стало бельмом на глазах не только у США и НАТО, но в основном у Израиля. Хотя, по словам Эрдогана, приобреталось для противодействия боевой авиации Греции.

Как мы уже писали ранее, турки хотят избавиться от российских изделий и предложили ОАЭ или Катару его приобрести. Но по условиям сделки они не могут его продать третьей стороне без обязательного согласия производителя. То есть, России.

На Смоленской площади в Москве заявляют, что консультации с турецкой стороной по данной проблеме ведутся. И все! Другой информации не приводится. Турки, быть может, и были бы рады вернуть продавцу С-400, но это соглашением не предусмотрено. Да и в каком техническом состоянии после шести лет эксплуатации находится комплекс, большой вопрос.

С другой стороны, нет сведений и о том, расплатился ли Эрдоган за поставленное русское оружие стоимостью 2,5 млрд. долларов. Известно, что предоплата была произведена. Как правило, она должна быть не менее 30% от общей цены. Учитывая в последние годы добросердечность Москвы в отношении Анкары, не факт, что русские получили все сполна. «Где деньги, Зин?»

Не исключено, что хитрые турки хотят получить наживу и за счет российского С-400: продать комплекс и этими деньгами расплатиться с производителем. А с учетом инфляции, утряски и усадки – получить маржу.

В последние лет десять-пятнадцать турки много чего сделали откровенно враждебного для русских. Под водительством Эрдогана открыто поддерживали запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в сирийском небе, убили русского посла, создали и вооружили радикальную оппозицию в Сирии и организовали в этой стране государственный переворот, согласились на принятие в НАТО Швеции и Финляндии, участвовали в подготовке Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе и еще многое другое.

Москва крайне не заинтересована в обострении отношений с Анкарой даже с учетом того, что османы продолжают снабжать нацистский режим Киева оружием и военной техникой. Не секрет, что Эрдоган подвергается давлению со стороны других членов НАТО с тем, чтобы занять более жесткую антироссийскую позицию в конфликте с Украиной. А Москве этого совершенно не нужно. Именно поэтому Россия вынуждена терпеть «выкрутасы» Турции до решения всех целей и задач Специальной военной операции на Украине.

А что касается судьбы самолетов для турок, то им необходимо усвоить политику англосаксов в отношении себя: пусть хоть выбросят в море весь комплекс С-400, вывернутся наизнанку перед европейцами – все равно они останутся азиатскими изгоями и никогда не будут приняты в Евросоюз, не получат такие же самолеты, что летают в Израиле. США, Европе и Израилю нужна откровенно и действенно враждебная России Турция.

 

 

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Теги:
#истребитель
#сша
#турция
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