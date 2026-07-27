Россия находится в состоянии второй холодной войны с Европой, ее стоит называть "ледяной войной", так как она более интенсивного типа. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в интервью ТАСС .

Россия находится в состоянии второй холодной войны с Европой, ее стоит называть "ледяной войной", так как она более интенсивного типа. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в интервью ТАСС.

"Полагаю, мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это - вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю "ледяной войной", поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались", - указал он.

Вместе с тем, по словам сенатора, в те годы были кризисы - карибский, вьетнамский, ближневосточные. Но при этом было и взаимодействие, "понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности", отметил он.

"То, как действует европейская бюрократия говорит о том, что нынешние правящие евроэлиты достаточно сильны. Их политическая и идеологическая мотивация очень высока. И они привыкли видеть мир только через призму своих интересов. Они еще готовы временно смириться с Китаем. Но с нами - уже нет", - заявил парламентарий.