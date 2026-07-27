Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июля 2026 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
27/07
78.0308
EUR
27/07
88.8927
Новости часа
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
Москва
27 июля 2026 / 15:10
Котировки
USD
27/07
currency
78.0308
0.0000
EUR
27/07
currency
88.8927
0.0000
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой

Россия находится в состоянии второй холодной войны с Европой, ее стоит называть "ледяной войной", так как она более интенсивного типа. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в интервью ТАСС.

Россия находится в состоянии второй холодной войны с Европой, ее стоит называть "ледяной войной", так как она более интенсивного типа. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков в интервью ТАСС.

"Полагаю, мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это - вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю "ледяной войной", поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались", - указал он.

Вместе с тем, по словам сенатора, в те годы были кризисы - карибский, вьетнамский, ближневосточные. Но при этом было и взаимодействие, "понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности", отметил он.

"То, как действует европейская бюрократия говорит о том, что нынешние правящие евроэлиты достаточно сильны. Их политическая и идеологическая мотивация очень высока. И они привыкли видеть мир только через призму своих интересов. Они еще готовы временно смириться с Китаем. Но с нами - уже нет", - заявил парламентарий.

  • new_top
Теги:
#отношения
#пушков
#европа
Также по теме:
24.07.2026 21:14
Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии
24.07.2026 20:29
Фицо заявил, что Словакия "не была и не будет" в "коалиции желающих"
24.07.2026 14:59
Вучич не видит для Сербии альтернативы присоединению к ЕС
23.07.2026 21:45
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
23.07.2026 21:15
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками
23.07.2026 19:30
Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера
23.07.2026 17:43
Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ
23.07.2026 15:59
Вучич заявил, что выборы в парламент Сербии пройдут осенью
23.07.2026 10:37
FT: Евросоюз может разрешить Греции перевозить российский СПГ
22.07.2026 20:57
Мадьяр рассказал, что жена Орбана знает его с младенчества
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
12:59
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
12:43
В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет
12:31
Сестра Ким Чен Ына подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР
12:14
Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок
11:59
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
11:41
Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой
11:19
В Польше заявили, что Украина не войдет в Евросоюз "с Бандерой на флаге"
10:59
NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном
10:37
Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО