Почему США приостановили удары по Ирану?

США приостановили нанесение ударов по Ирану, чтобы не нарушить дипломатический процесс. Об этом сообщила телекомпания СBS со ссылкой на источники.

Она подтвердила приведенные ранее порталом Axios данные, согласно которым на переговорах между Оманом и Ираном по вопросу открытия Ормузского пролива наблюдается прогресс, однако отметила, что "хотя все движется в верном направлении, для достижения договоренностей может потребоваться больше времени". "Источники в регионе указывают на то, что США специально поставили бомбардировки на паузу, чтобы не нарушать деликатный очный дипломатический процесс", - подчеркивает телекомпания.

Axios ранее сообщил, что ВС США по-прежнему готовят планы увеличения масштаба военных действий против Ирана, при этом в минувшую пятницу по личному указанию президента страны Дональда Трампа очередной серии ударов по Ирану нанесено не было, хотя в течение 13 дней подряд до этого он давал соответствующие распоряжения. По сведениям источников портала, такое решение Трамп принял "через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива", которое, как отмечал Axios, может быть достигнуто в течение выходных.

21 июля Axios сообщал, что Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. Портал указал, что администрация американского президента изучает это предложение. 24 июля Трамп на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, заявил, что был бы готов выслушать предложения представителей Ирана для урегулирования конфликта.

Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко полагает, что «если остановка ударов есть, то переговоры могут быть возобновлены. Но опять же, эти переговоры должны привести к какому-то результату, а не к отсрочке и насыщению боевых частей вооружением в целях противостояния Ирану. А это как раз главная идея Трампа. Ведь логистика не выстроена, ТВД находится слишком далеко от производства ракет, и доставка их представляет определенные трудности. Поэтому для Трампа необходима передышка. То, что мы видим сейчас - это приостановка для того, чтобы обеспечить ВС США необходимым вооружением. Так что переговоры могут быть, но они ни к чему не приведут потому, что есть принципиальные вопросы, на которые Иран не будет выходить на соглашение с США. И это, прежде всего, статус Ормуза».

Эксперт считает, что «переговоры от американской стороны с Ираном может вести кто угодно. Иран не встречается с американцами, он ведет переговоры только через посредников - Катар и Пакистан. Поэтому не важно, кто приедет в Женеву. Думаю, что переговорщиками будут те, кто представляет семью Трампа и его бизнес. Это те же Уиткофф и Кушнер».