Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское

Российские подразделения за прошедшие сутки освободили Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские подразделения за прошедшие сутки освободили Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - указали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что освобождение Коммунаровки позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке.

"Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской и Запорожской областях", - отметили в МО РФ.