Фотография паспорта гражданина РФ в телефоне не может заменить бумажный вариант основного документа, так как не имеет юридического значения. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью агентству ТАСС.
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Общество
В МВД отметили, что фото паспорта не может заменить бумажный вариант
27 июля 2026 / 13:30
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив
Фотография паспорта гражданина РФ в телефоне не может заменить бумажный вариант основного документа, так как не имеет юридического значения. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью агентству ТАСС.
"Фотография паспорта не может заменить бумажный вариант, поскольку она не имеет юридического значения. Юридическое значение имеет именно сам оригинал документа, который выдается гражданину", - отметил он.
В этой связи фотография в телефоне полезна и поможет человеку в случае необходимости. Например, ее можно показать полицейскому, чтобы было удобнее устанавливать личность, указал Васенин. Но фотография в галерее телефона не имеет никакого юридического значения", - подчеркнул он.
Также по теме:
27.07.2026 14:15Жителей России ожидает 118 выходных дней в 2027 году
27.07.2026 12:43В России могут защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет
27.07.2026 10:37Аш-Шараа заявил, что Сирия и Россия обсуждают судьбу военных баз
24.07.2026 19:44Путин после Иркутска намерен посетить Омск
24.07.2026 19:14Ван И: Китай будет следовать по пути развития стратегического партнерства с Россией
24.07.2026 14:45Путин направил Мирзиёеву поздравление с днем рождения
24.07.2026 13:33США определили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5%
Актуально