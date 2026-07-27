В МВД отметили, что фото паспорта не может заменить бумажный вариант

Фотография паспорта гражданина РФ в телефоне не может заменить бумажный вариант основного документа, так как не имеет юридического значения. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью агентству ТАСС .

Фотография паспорта гражданина РФ в телефоне не может заменить бумажный вариант основного документа, так как не имеет юридического значения. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью агентству ТАСС.

"Фотография паспорта не может заменить бумажный вариант, поскольку она не имеет юридического значения. Юридическое значение имеет именно сам оригинал документа, который выдается гражданину", - отметил он.

В этой связи фотография в телефоне полезна и поможет человеку в случае необходимости. Например, ее можно показать полицейскому, чтобы было удобнее устанавливать личность, указал Васенин. Но фотография в галерее телефона не имеет никакого юридического значения", - подчеркнул он.