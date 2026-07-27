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За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли 11 человек
За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли 11 человек За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли 11 человек

За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли одиннадцать человек. Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко в беседе с ТАСС.

За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли одиннадцать человек. Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей было установлено, что один человек скончался.

"За эти два месяца уже 11 человек погибло на Эльбрусе. Это много, но что здесь сделаешь. Видимо, больше людей стало ходить. И именно пошли такие люди, которые не могут адекватно оценить свою квалификацию. Сама гора стала более доступной. В прошлом году на горе побывали 20 тыс. человек. И едет очень много иностранцев", - указал Яковенко.

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Теги:
#погибшие
#эльбрус
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