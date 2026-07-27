Владимир Зеленский заявил, что необходим новый подход к вопросу мобилизации на Украине.
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Безопасность
Зеленский отметил важность поиска альтернатив в подходе к мобилизации
27 июля 2026 / 13:59
© Narciso Contreras / Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Владимир Зеленский заявил, что необходим новый подход к вопросу мобилизации на Украине.
Он назвал мобилизацию "главным вызовом" для страны. "Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и не раз продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет.
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