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Зеленский отметил важность поиска альтернатив в подходе к мобилизации
Зеленский отметил важность поиска альтернатив в подходе к мобилизации Зеленский отметил важность поиска альтернатив в подходе к мобилизации

Владимир Зеленский заявил, что необходим новый подход к вопросу мобилизации на Украине.

Владимир Зеленский заявил, что необходим новый подход к вопросу мобилизации на Украине.

Он назвал мобилизацию "главным вызовом" для страны. "Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и не раз продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет.

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Теги:
#мобилизация
#зеленский
#украина
#новый подход
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