Жителей России в 2027 году ожидает в 118 выходных дней. Об этом заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.
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Общество
Жителей России ожидает 118 выходных дней в 2027 году
27 июля 2026 / 14:15
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Жителей России в 2027 году ожидает в 118 выходных дней. Об этом заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.
Она отметила, что в следующем году у россиян с пятидневной рабочей неделей будет 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
"Согласно проекту производственного календаря, на один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Отдельного внимания заслуживает 20 февраля. В 2027 году эта дата выпадает на субботу, однако по проекту она станет рабочей: выходной с этого дня планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть с 21 по 23 февраля", - указала собеседница агентства.
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