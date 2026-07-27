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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88
Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88 Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижалась более чем на 9%, опускаясь ниже $88 за баррель впервые с 21 июля текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижалась более чем на 9%, опускаясь ниже $88 за баррель впервые с 21 июля текущего года.

По состоянию на 12:32 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 9,18% и торговалась на уровне $87,9 за баррель.

К 12:39 мск стоимость Brent замедлила снижение до $88,09 за баррель (-8,98%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе снижалась на 7,26% и находилась на отметке в $82,83 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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Теги:
#brent
#цена
#нефть
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