Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижалась более чем на 9%, опускаясь ниже $88 за баррель впервые с 21 июля текущего года.
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88
27 июля 2026 / 14:30
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижалась более чем на 9%, опускаясь ниже $88 за баррель впервые с 21 июля текущего года.
По состоянию на 12:32 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 9,18% и торговалась на уровне $87,9 за баррель.
К 12:39 мск стоимость Brent замедлила снижение до $88,09 за баррель (-8,98%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе снижалась на 7,26% и находилась на отметке в $82,83 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Также по теме:
27.07.2026 11:59Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
24.07.2026 18:31Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
24.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 17:27Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101
23.07.2026 14:30Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м
23.07.2026 11:58Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 10:59Цена нефти Brent впервые с 8 июня превышала $96 за баррель
22.07.2026 19:58Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
22.07.2026 19:15Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
Актуально