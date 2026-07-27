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Политика
Иран призвал сторонников Киева нести ответственность за его агрессию
Иран призвал сторонников Киева нести ответственность за его агрессию Иран призвал сторонников Киева нести ответственность за его агрессию

Все поддерживающие Украину государства должны нести ответственность за агрессивные действия Киева, такие как удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

Все поддерживающие Украину государства должны нести ответственность за агрессивные действия Киева, такие как удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Разумеется, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. Фактически, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", - подчеркнул он.

Иранский дипломат призвал "тех, кто стоит над Зеленским, лучше контролировать его", иначе такие действий могут иметь последствия для всего мира.

В минувшую субботу МИД Ирана информировал о том, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате чего погиб член экипажа.

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Теги:
#иран
#сторонники
#ответственность
#агрессия
#украина
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