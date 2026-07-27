Все поддерживающие Украину государства должны нести ответственность за агрессивные действия Киева, такие как удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

Все поддерживающие Украину государства должны нести ответственность за агрессивные действия Киева, такие как удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Разумеется, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. Фактически, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", - подчеркнул он.

Иранский дипломат призвал "тех, кто стоит над Зеленским, лучше контролировать его", иначе такие действий могут иметь последствия для всего мира.

В минувшую субботу МИД Ирана информировал о том, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате чего погиб член экипажа.