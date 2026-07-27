"Ведомости": из России с начала года выдворили порядка 44 тыс. иностранцев

За январь-июнь из России выдворили 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом "Ведомостям" заявил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За январь-июнь из России выдворили 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом "Ведомостям" заявил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным издания, показатель за первое полугодие оказался на 65,5% выше аналогичного периода 2025 года. В ФССП также обратили внимание, что в первой половине прошлого года за пределы РФ было выдворено 26 400 иностранцев и лиц без гражданства.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон об увеличении в два раза перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранных граждан. Среди них хулиганство, участие в несанкционированных митингах и дискредитация Вооруженных сил РФ.