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"Ведомости": из России с начала года выдворили порядка 44 тыс. иностранцев
"Ведомости": из России с начала года выдворили порядка 44 тыс. иностранцев "Ведомости": из России с начала года выдворили порядка 44 тыс. иностранцев

За январь-июнь из России выдворили 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом "Ведомостям" заявил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За январь-июнь из России выдворили 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом "Ведомостям" заявил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным издания, показатель за первое полугодие оказался на 65,5% выше аналогичного периода 2025 года. В ФССП также обратили внимание, что в первой половине прошлого года за пределы РФ было выдворено 26 400 иностранцев и лиц без гражданства.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон об увеличении в два раза перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранных граждан. Среди них хулиганство, участие в несанкционированных митингах и дискредитация Вооруженных сил РФ.

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Теги:
#россия
#выдворение
#иностранцы
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