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В Госдуме призвали не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им дома
В Госдуме призвали не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им дома В Госдуме призвали не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им дома

Систему работы с бездомными животными нужно менять: они не должны возвращаться на улицу, а должны находить дома. Такое мнение выразил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

Систему работы с бездомными животными нужно менять: они не должны возвращаться на улицу, а должны находить дома. Такое мнение выразил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

"ЛДПР выступает за переход от возвращения отловленных собак на улицы к системе безвозвратного отлова, содержания в приютах и поиска новых владельцев", - указал он, добавив, что необходимо создать специализированную службу по отлову бездомных животных.

Селезнев отметил, что необходимо также ужесточить контроль за потенциально опасными породами животных, внедрить обязательную регистрацию и чипирование домашних животных, предоставить регионам больше полномочий по решению ситуаций, в которых безнадзорные животные создают угрозу жизни и здоровью людей.

"ЛДПР предложила обязать владельцев потенциально опасных собак оформлять страховку, которая позволит пострадавшим быстрее получать компенсацию - до 1 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 200 тыс. рублей за ущерб имуществу. Первый вариант законопроекта был отклонен, однако ЛДПР планирует доработать и повторно внести его в Госдуму", - сообщил он.

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Теги:
#улица
#хозяева
#госдума
#бездомные собаки
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