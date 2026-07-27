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Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО
Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО

Россия на поле боя будет вести себя аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Россия на поле боя будет вести себя аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

"Раскрою секрет, в ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее?" - сказал он. Присутствующие отреагировали утвердительными возгласами и аплодисментами.

"И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных целей. И мы их добьемся", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что вся Россия - власти, народ, общество - обязательно добьется и в ходе специальной военной операции поставленных целей и сделает все для победы. 

"Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России", - заключил он.

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Теги:
#призывы
#действия
#путин
#сво
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