Российские ВС нанесли удар по объектам ВСУ в 147 районах

Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, объектам военной инфраструктуры и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, объектам военной инфраструктуры и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.