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МИД Индии вызвал посла Украины из-за гибели индийского моряка
МИД Индии вызвал посла Украины из-за гибели индийского моряка МИД Индии вызвал посла Украины из-за гибели индийского моряка

МИД Индии вызвал посла Украины в республике Александра Полищука в связи с гибелью индийского моряка в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно в Черном море. Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство республики.

МИД Индии вызвал посла Украины в республике Александра Полищука в связи с гибелью индийского моряка в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно в Черном море. Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство республики.

Как отмечается, украинский дипломат был вызван "в связи с нападением на торговое судно MV OMORFI, повлекшим за собой трагическую гибель гражданина Индии".

"Министерство иностранных дел выразило серьезную обеспокоенность в связи с этим инцидентом и решительным образом осудило подобные нападения на торговые суда, указав на их негативное влияние на безопасность мореплавания, свободу судоходства и международную торговлю", - следует из заявления.

"Посла попросили довести до сведения украинского руководства серьезную озабоченность Индии по поводу нападений на торговые суда и вновь акцентировали внимание, что подобные действия, угрожающие жизни ни в чем не повинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть исключены", - подчеркнули в МИД.

Некоторое время назад индийский телеканал WION информировал о том, что смерть индийского гражданина стала результатом атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

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Теги:
#индия
#мид
#украина
#посол
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