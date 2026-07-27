Новым гендиректором ОЗХО стала Сабрина Даллафиор-Маттер

Представительница Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер вступила в должность гендиректора Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сказано в заявлении международной структуры.

Представительница Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер вступила в должность гендиректора Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сказано в заявлении международной структуры.

Уточняется, что Даллафиор-Маттер стала пятым по счету главой организации и первой женщиной на этом посту.

27 ноября 2025 года по итогам сессии 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО Даллафиор-Маттер была единогласно избрана новым гендиректором организации. Ранее она занимала пост посла Швейцарии в Финляндии, а также была постпредом конфедерации на Конференции по разоружению и заместителем постпреда при отделении ООН в Женеве.

В период с 2017 по 2026 год должность главы ОЗХО занимал представитель Испании Фернандо Ариас.