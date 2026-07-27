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Число летальных исходов в ДР Конго от Эболы составило более 1,4 тыс.
Число летальных исходов в ДР Конго от Эболы составило более 1,4 тыс. Число летальных исходов в ДР Конго от Эболы составило более 1,4 тыс.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 405, увеличившись за сутки на 51. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 405, увеличившись за сутки на 51. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество случаев заражения Эболой составляет порядка 3,2 тыс. В течение минувших суток их стало на 125 больше. Показатель смертности - 43,9%.

В медучреждениях остаются 773 человека с подозрением на Эболу. Показатель отслеживания контактов с инфицированными Эболой составляет 77,8%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде с эпицентром в конголезской провинции Итури. На сегодняшний день лихорадка затронула пять провинций ДР Конго.

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Теги:
#эбола
#умершие
#др конго
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