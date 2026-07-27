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Политика
Володин: Россия сохраняет открытость для диалога, но на равных
Володин: Россия сохраняет открытость для диалога, но на равных Володин: Россия сохраняет открытость для диалога, но на равных

Россия сохраняет открытость для диалога с другими странами, но он должен строиться на принципах равноправия. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания весенней сессии.

Россия сохраняет открытость для диалога с другими странами, но он должен строиться на принципах равноправия. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания весенней сессии.

"Россия открыта для диалога, но на равных, выстраивая отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов", - отметил он.

Володин уточнил, что именно на этих принципах строилась работа по развитию межпарламентских связей.

"Со своей стороны делали все для укрепления отношений с теми, кто разделяет наши принципы. Дружба - это улица с двусторонним движением. Мы не приемлем вмешательства во внутренние дела независимых государств, никому не позволим посягать на наши ценности и суверенитет. Мы выступаем за многополярный мир и справедливое мироустройство", - указал он.

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Теги:
#володин
#диалог
#россия
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