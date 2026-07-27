Дети, родившиеся после 2014 года в Донецкой Народной Республике (ДНР), становились жертвами от атак по Донбассу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти дети родились в условиях боевых действий и ушли из жизни, не застав мира, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Дети, родившиеся после 2014 года в Донецкой Народной Республике (ДНР), становились жертвами от атак по Донбассу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти дети родились в условиях боевых действий и ушли из жизни, не застав мира, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"В День памяти погибших детей Донбасса мы вспоминаем тех, кто никогда не должен был стать жертвами войны. В ДНР с 2014 года погибли 253 ребенка, еще 1 059 получили ранения. За каждой из этих цифр стоит оборвавшаяся жизнь, разрушенная семья, несбывшееся будущее. Более 10 лет вооруженного конфликта - это целое детство, прошедшее под звуки сирен и обстрелов. Страшно осознавать, что некоторые дети, погибшие в последние годы, родились уже после начала конфликта и так и не увидели мирной жизни", - указал он в беседе с ТАСС.

Волошин отметил, что все виновные должны понести наказание, так как военные преступления не имеют срока давности. По его словам, все атаки на мирных жителей могут получить правовую оценку спустя годы и даже десятилетия.

Сенатор подчеркнул, что власти ДНР оказывают поддержку для семей погибших детей: им оказывается материальная помощь, предоставляются меры социальной поддержки, психологическое сопровождение.

"Но все хорошо понимают, что никакие выплаты или льготы не способны восполнить потерю ребенка. Сегодня мы склоняем головы перед памятью детей Донбасса. Пока мы помним их имена, пока говорим правду об их судьбах, они остаются частью нашей общей памяти. Это не только скорбь, но и ответственность перед погибшими, перед их родителями и перед будущими поколениями, которые должны жить без войны", - заключил он.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, жертвами которого стали 22 человека. Среди них была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна.