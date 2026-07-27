La Sexta: лесной пожар в Авиле стал самым масштабным в истории Испании

Лесной пожар, бушующий в испанской провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), стал крупнейшим за всю историю наблюдений в стране, передает телеканал La Sexta.

Лесной пожар, бушующий в испанской провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), стал крупнейшим за всю историю наблюдений в стране, передает телеканал La Sexta.

Сообщается, что площадь возгорания составляет порядка 50 тыс. га. Пожары также бушуют в провинции Толедо и автономном сообществе Мадрид. Совокупная площадь трех возгораний составляет 77 тыс. га.

В настоящее время перекрыто движение по ряду дорог. Были эвакуированы десятки тысяч людей.

Некоторое время назад испанские власти объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид, а также в провинциях Авила и Толедо из-за ситуации с лесными пожарами.