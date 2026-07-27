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Зеленский: быстро наладить производство ракет Patriot на Украине не получится
Зеленский: быстро наладить производство ракет Patriot на Украине не получится Зеленский: быстро наладить производство ракет Patriot на Украине не получится

Владимир Зеленский считает, что быстро наладить на Украине производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не удастся.

Владимир Зеленский считает, что быстро наладить на Украине производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не удастся.

"Мы движемся к созданию собственной украинской, европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но на это потребуется время. Другой момент состоит в том, что мы обсуждали с президентом США Дональдом Трампом, он согласился предоставить нам лицензии на производство ракет для комплексов Patriot на Украине. Но из-за различных бюрократических процедур это не происходит так быстро", - указал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

На саммите НАТО в начале месяца Трамп заявил о возможности в будущем запустить на Украине лицензионное производство зенитных ракет Patriot. Вместе с тем президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах предоставить Киеву возможность выпускать по лицензии французские ракеты-перехватчики Aster-30.

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Теги:
#ракеты
#patriot
#зеленский
#украина
#производство
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