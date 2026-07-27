"Одиссея" Кристофера Нолана стала лидером кинопроката в СНГ на выходных

Фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 167 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 23 по 26 июля.

Фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 167 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 23 по 26 июля.

Совокупные сборы картины, вышедшей в прокат на прошлой неделе, составили 167 млн рублей. В основу картины лег сюжет одноименной поэмы Гомера. Роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, Пенелопу, жену Одиссея, сыграла Энн Хэтэуэй. Кроме того, в ролях Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон, Шарлиз Терон, Зендея и Трэвис Скотт.

На второй строчке рейтинга расположился фильм "На деревню дедушке 2", собравший 76,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины составили 229 млн рублей. Роли исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

Третьим стал фильм "Майкл" со сборами 60,8 млн рублей за выходные. Суммарные сборы картины о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже четырнадцатую неделю, достигли 2,502 млрд рублей.