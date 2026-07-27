Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Во вторник в Белом доме запланирована встреча американского президента Дональда Трампа с украинским военным преступником Зеленским. Очевидно, на ней будет обсуждаться текущая обстановка на линии боевого соприкосновения и сопутствующие ей политические коллизии, вероятно – перестановки в украинском министерстве обороны и руководстве ВСУ.

По совпадению или нет, но к предстоящей встрече оказались приурочены некоторые высказывания деятелей, прямо или косвенно связанных с российско-украинским конфликтом. Автором одного из них, претендующего даже на статус мирной инициативы, озвучил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на омской встрече с российским президентом. И сделал его максимально публично и доходчиво.

Касым-Жомарт Кемелевич неожиданно признался: «Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт, между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас, они уходили вглубь истории. Но здесь — это очень трудно понять».

Вслед за этим признанием последовало предложение: «Коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже — естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, — дальше двигаться в сторону долгожданного мира». Кто обращается? Об этом Токаев сказал чуть раньше: «Ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону, из Европы, из Соединённых Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией».

Попробуем разобраться с основными пунктами заявления нашего казахстанского гостя. Очевидно, пассаж про «плохое понимание природы конфликта» свидетельствует либо о неинформированности Токаева, что предположить все-таки сложно, либо о лукавстве, свойственной дипломатии по определению. Вряд ли он не слышал про волюнтаристскую нарезку границ Украины сто лет назад, тезис «Украина не Россия», перешедший в «Украина антиРоссия», майдан, закончившийся свержением законной власти, ситуацию с Донбассом, приближение НАТО вплотную к российским границам, лицемерие Запад на минских переговорах, стремление Киева увернуться от поражения на земле время под соусом заморозки по ЛБС и т.д., и т.п.

Более того, Украина имеет свою версию происходящего, которую вкратце можно свести к биологической ненависти «москалей» к самостийной неньке, которая решила пойти «европейским шляхом» и возмутительно дивно процвести прямо у них под боком.

Можно соглашаться с одной из версий, ни с одной из них или какой-либо промежуточной позицией, но делать вид, что ты не в курсе – избыточно для кадрового дипломата и лидера не последней страны постсоветского пространства.

Нужда в этом подходе проясняется дальнейшим предложением «заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0».

Со Стамбулом 1.0 четырехлетней давности все более-менее понятно, там действительно были достигнуты определенные результаты, обрушенные задорным предложением Бориса Джонсона «давайте просто воевать». С тех пор всё сильно и неоднократно поменялось, поэтому под «Стамбулом 2.0» можно понимать что угодно. Единственный понятный и явно базовый элемент – та самая «заморозка», не решающая ни одну из породивших конфликт проблем, якобы непонятных Токаева, но от этого не менее реальных. Касым-Жомарт Кемелевич проговорил это еще раз: «Есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку всё это дело».

И, наконец, о генезисе мирной инициативы. Здесь ларчик открывается упоминанием про «сигналы из Европы и США». Это было еще раз специально проговорено: «Я решил сделать именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации». Токаеву и как национальному лидеру хотелось бы устранить помехи каспийско-черноморскому транзиту казахстанской нефти, причем здесь, действительно, устранение первопричин в краткосрочной перспективе необязательно – об этом пусть болит голова в Москве и Киеве. Но в первую очередь он рупор мировой «партии заморозки».

Напомню, лидеры стран «евротройки» 7 июня призвали к немедленному прекращению огня и началу переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. Этот ультиматум подтвердили послы Великобритании, Франции и Германии на встрече в МИД РФ, написал 19 июня Сергей Лавров в своей статье для издания Politico Europe.

Ультиматум как, и следовало было ожидать, отвернуть. Дмитрий Песков подтвердил, что и омская инициатива не пройдет. А Путин подчеркнул в своем выступлении 27 июля, что Россия в зоне СВО будет действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно для достижения целей. «И мы их добьемся», — подчеркнул он.

Казахстанский лидер неоднократно называл себя союзником России, вот и в Омске соответствующие заявления звучали. Но его предложение по сути совпадает с инициативой государств, желающих России стратегического поражения, и делающих для этого все возможное. Недружественных, как у нас их деликатно называют. Заметит ли это Трамп, увлеченный подсчетом козырей на руках у Зеленского?