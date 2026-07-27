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Политика
Премьер Японии вновь заявила, что открыта к личным переговорам с лидером КНДР
Премьер Японии вновь заявила, что открыта к личным переговорам с лидером КНДР Премьер Японии вновь заявила, что открыта к личным переговорам с лидером КНДР

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном для устранения имеющихся между двумя государствами разногласий. С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по случаю завершения работы сессии национального парламента.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности провести личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном для устранения имеющихся между двумя государствами разногласий. С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по случаю завершения работы сессии национального парламента.

Что касается проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-х годах XX века, Такаити в очередной раз отметила, что намерена решить эту проблему до окончания своего премьерского срока.

"Я твердо понимаю: больше медлить нельзя. Хочу во что бы то ни стало добиться прорыва в ходе своего срока и решить эту проблему. С этой решимостью, не исключая ни одного варианта, включая саммит с председателем Ким Чен Ыном, я нацелена продолжать усилия для скорейшего решения проблемы похищенных", - указала политик.

О готовности к личным переговорам с Ким Чен Ыном нынешний японский премьер заявляла уже несколько раз, в том числе непосредственно после избрания в конце 2025 года. 

Тема похищенных граждан - одна из самых болезненных в отношениях Японии и КНДР, которые не поддерживают дипломатические связи. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 японских граждан и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства двух стран условились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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Теги:
#премьер
#япония
#кндр
#переговоры
#лидер
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