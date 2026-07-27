Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ
27 июля 2026 / 18:13
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 498 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотника, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.
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