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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 498 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотника, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#сутки
#пво
#россия
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